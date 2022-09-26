Россиянам объяснили, что повестки по частичной мобилизации могут вручаться круглосуточно

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Повестки о призыве к частичной мобилизации в России могут вручаться круглосуточно, сообщается в официальном телеграм-канале портала "Объясняем.рф".

"Законно ли вручать повестки в ночное время? Повестки о призыве по мобилизации могут вручаться круглосуточно", - говорится в сообщении в понедельник.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ, мобилизационные мероприятия начались с этого же дня.