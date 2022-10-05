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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Киргизия не будет экстрадировать в РФ россиян, приезжающих в страну на фоне мобилизации

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что россиянам, приехавшим в республику, не стоит тревожиться по поводу возможной экстрадиции в связи с частичной мобилизацией в России.

"Для нас это новое явление. В России работает более миллиона киргизов. Граждане, конечно, могут приезжать сюда и свободно работать, и им не нужно бояться экстрадиции на родину", - сказал Жапаров в интервью газете The New York Times.

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По словам президента Киргизии, он не знает, сколько россиян прибыло в последнее время в республику. При этом глава государства считает, что приезд граждан России только поможет республике. "Мы не видим никакого вреда, а видим только преимущества", - сказал Жапаров.

По информации департамента регистрации населения при министерстве цифрового развития Киргизии, за восемь месяцев 2022 года регистрацию по месту жительства прошли 170 тыс. россиян. В прошлом году регистрацию прошли более 141 тыс. граждан России.

Частичная мобилизация в РФ объявлена указом президента с 21 сентября.

Киргизия Россия
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