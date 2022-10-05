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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Что произошло за день: среда, 5 октября

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин подписал законы о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Документы закрепляют социальные и экономические гарантии проживающих в новых регионах и формируют там систему защиты прав и свобод граждан. В субъектах до 1 января 2026 года будет действовать переходный период. Также президент поручил создать ФГУП "Запорожская АЭС", которая должна обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС. В среду вечером персонал станции уже сообщил МАГАТЭ о планах запустить один из реакторов.

- Министры ОПЕК+ решили продлить срок действия соглашения об объемах добычи нефти до 2024 года и снизили квоту на 2 млн б/с. Что касается России, то ей согласована новая квота в 10,5 млн б/с при актуальной добыче 9,9 млн б/с.

- Нобелевскую премию по химии присудили за развитие методов клик-химии - семейства химических реакций, которые позволяют при любых условиях эффективно получать заданные молекулы.

- Число российских фигурантов иностранных санкционных списков превысило 5,5 тысяч. Это 3294 физлица и 2236 компаний, подсчитали аналитики проекта X-Compliance.

- Международная ассоциация бокса допустила россиян к турнирам. На международную арену возвращаются и боксеры Белоруссии.

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