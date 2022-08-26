В Минцифры объяснили сбоем рассылку уведомлений об аннулировании аккредитации IT-компаний

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Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Минцифры объяснили техническим сбоем рассылку уведомлений об аннулировании аккредитации IT-компаний. Соответствующее сообщение размещено в официальном телеграм-канале ведомства.

"Сегодня некоторые ИТ-компании получили в рассылке Госуслуг ошибочное уведомление об аннулировании государственной аккредитации. Произошел технический сбой. В ближайшее время те, кто получил такое сообщение ошибочно, получат письмо-опровержение от Госуслуг. Приносим свои извинения за техническую ошибку", - говорится в сообщении.

Также в телеграм-канале Skolkovo Leaks опубликован скриншот с извинением от главы Минцифры Максута Шадаева. "Ребята, мы криворукие. Простите", - якобы написал министр.

В начале августа Минцифры РФ исключило из реестра IT-компаний более 400 организаций, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной, а также сообщило о намерении ужесточить правила аккредитации.