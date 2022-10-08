Авиацию МЧС России привлекли к тушению пожара на Крымском мосту
Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Два вертолета Ми-8 МЧС России задействованы в ликвидации пожара железнодорожного состава на Крымском мосту, сообщила пресс-служба министерства в субботу.
"На данный момент работают два вертолета Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России для охлаждения цистерн", - говорится в сообщении.
Для обследования морского дна также привлечены водолазы министерства.
Как отметили в ведомстве, на месте создан оперативный штаб.
Также задействована испытательная пожарная лаборатория ГУ МЧС РФ по Ростовской области с мобильным диагностическим комплексом "Струна-П" для оценки повреждений конструкций моста.
К тушению привлечены порядка 100 человек и 22 единицы техники.