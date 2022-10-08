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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Авиацию МЧС России привлекли к тушению пожара на Крымском мосту

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Два вертолета Ми-8 МЧС России задействованы в ликвидации пожара железнодорожного состава на Крымском мосту, сообщила пресс-служба министерства в субботу.

"На данный момент работают два вертолета Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России для охлаждения цистерн", - говорится в сообщении.

Для обследования морского дна также привлечены водолазы министерства.

Как отметили в ведомстве, на месте создан оперативный штаб.

Также задействована испытательная пожарная лаборатория ГУ МЧС РФ по Ростовской области с мобильным диагностическим комплексом "Струна-П" для оценки повреждений конструкций моста.

К тушению привлечены порядка 100 человек и 22 единицы техники.

Крым Крымский мост МЧС РФ
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