Авиацию МЧС России привлекли к тушению пожара на Крымском мосту

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Два вертолета Ми-8 МЧС России задействованы в ликвидации пожара железнодорожного состава на Крымском мосту, сообщила пресс-служба министерства в субботу.

"На данный момент работают два вертолета Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России для охлаждения цистерн", - говорится в сообщении.

Для обследования морского дна также привлечены водолазы министерства.

Как отметили в ведомстве, на месте создан оперативный штаб.

Также задействована испытательная пожарная лаборатория ГУ МЧС РФ по Ростовской области с мобильным диагностическим комплексом "Струна-П" для оценки повреждений конструкций моста.

К тушению привлечены порядка 100 человек и 22 единицы техники.