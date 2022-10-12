СПБ биржа до 14 ноября свернет операции с акциями Meta Platforms

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" намерена в течение месяца свернуть операции с обыкновенными акциями класса "А" Meta Platforms, Inc. Это обусловлено включением компании в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в силу решение о признании в РФ экстремистской организацией и запрете деятельности на территории РФ.

Согласно сообщению биржи, с 13 октября не будут приниматься заявки, направленные на открытие и увеличение необеспеченной плановой позиции на торгово-клиринговых счетах участников торгов на продажу акций Meta Platforms с расчетами 17 октября и позднее.

Биржей с 11 ноября установлено ограничение на заключение договоров репо в отношении акций этой компании в режиме торгов "Адресное репо с Центральным контрагентом" с кодом расчетов Т0Т1. В связи с этим ранее открытые плановые необеспеченные позиции на торгово-клиринговых счетах участников торгов на продажу акций с расчетами 14 ноября будут закрыты в обязательном порядке 9 ноября сделками с НКО-ЦК "СПБ Клиринг".

9 ноября в режиме основных торгов акции будут доступны для заключения договоров участниками торгов до 22:15. При этом в период с 22:00 по 22:15 в отношении акций договоры в режиме основных торгов могут заключаться только при условии подачи заявок участниками торгов категории В.

С 14 ноября акции Meta Platforms будут недоступны для заключения договоров участниками торгов во всех режимах торгов.

"СПБ биржа" осуществляет регулярный мониторинг обстоятельств и факторов, которые могут оказывать влияние на проведение организованных торгов ценными бумагами. В случае возникновения соответствующих обстоятельств биржа оценит возможность снятия запретов и ограничений, установленных в отношении акций Meta Platforms, Inc.