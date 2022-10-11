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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Всех херсонских школьников отправили на каникулы до 25 октября

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Министерство образования Херсонской области объявило о начале школьных каникул еще в нескольких районах, соответствующий приказ опубликован в официальном телеграмм-канале министерства.

"Установить каникулы государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего, общего и профессионального образования Баштанского, Великолепетихского, Каланчакского, Нижнесерогозского, Генического, Новотроицкого, Скадовского, Чаплынского муниципальных округов Херсонской области с 12 октября по 25 октября 2022 года (включительно)", - говорится в тексте документа.

Ранее в связи с участившимися обстрелами каникулы были объявлены в школах пяти районов Херсонской области и городе Херсоне с 6 октября по 21 октября. Во вторник в министерстве заявили журналистам, что в этих районах каникулы также продлили.

В настоящее время населенные пункты Херсонской области регулярно подвергаются обстрелам. Основными целями ВСУ являются Каховская ГЭС, Антоновский мост и паромная переправа через Днепр в Херсоне.

Херсонская область
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