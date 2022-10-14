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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Минфин подготовит налоговые изменения для контролируемых иностранных компаний

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Контролируемые иностранные компании (КИК), столкнувшиеся с проблемами в распределении прибыли, смогут освободить ее от налогообложения, сообщил Минфин и пообещал до конца года подготовить соответствующие изменения в Налоговый кодекс

Трудности, которые испытывают КИКи на фоне санкций, обсуждались на мероприятии аудиторской компании Б1 с участием статс-секретаря - заместителя министра финансов Алексея Сазанова.

"Проблема по ряду компаний, особенно подсанкционных, - это сложности с распределением прибыли КИК. Мы будем дорабатывать и совершенствовать законодательство, чтобы те КИК, которые физически не могут распределять свою прибыль, имели возможность воспользоваться правом на освобождение этой прибыли от налогообложения", - сказал замминистра через пресс-службу.

Еще одна проблема в текущих условиях - не всегда у КИКов есть возможность предоставить аудированную отчетность и, соответственно, другие формы отчетности, которые предусмотрены для КИК.

"Мы уже пошли навстречу по этому вопросу, предусмотрели перенос сроков представления отчетности. Если потребуется, готовы и в дальнейшем также идти на уступки в этой части", - цитирует Сазанова Минфин.

Алексей Сазанов Минфин КИК
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