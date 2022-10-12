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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

В Кремле ответили на отказ Зеленского от переговоров с Путиным фразой "никогда не говори никогда"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Кремле посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому, отказавшемуся проводить переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, "никогда не говорить никогда".

"Всем известно высказывание Зеленского о том, что он не будет вести переговоры с Путиным. Я в этой связи помню известную фразу: "Никогда не говори никогда", - сказал журналистам на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Владимир Зеленский Владимир Путин Юрий Ушаков
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