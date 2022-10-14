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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Путин заявил об отсутствии необходимости в переговорах с Байденом

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в прямых переговорах с президентом США Джозефом Байденом.

"Надо его спросить, готов он со мной проводить такие переговоры или нет. Я не вижу необходимости, честно говоря, по большому счету. Пока платформы для каких-то переговоров нет", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Казахстан.

Он сообщил, что решение о его поездке на саммит G20 в Индонезии пока окончательно не принято, ни о каких контактах с лидерами стран пока речи нет.

"С некоторыми из них мы находимся в постоянном контакте, как вы знаете, только что говорили о позиции Турции, турецкого президента, Турция тоже входит в "двадцатку", мы с ними в постоянном контакте находимся, с некоторыми (другими) коллегами - тоже. С президентом Соединённых Штатов такие вопросы не обсуждались", - сказал Путин.

Владимир Путин
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