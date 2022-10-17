Глава Росреестра пообещал запустить 20 новых "простых человеческих сервисов"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В едином информационном ресурсе по земле и недвижимости появится два десятка новых сервисов для пользователей, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Росреестра Олег Скуфинский.

"Подготовим 20 новых сервисов - очень простые человеческие сервисы: сервис "Индивидуальное жилищное строительство", который будет помогать людям оформлять дом, в три раза сократятся процедуры, сервис "Градостроительная проработка", сервис "Земля для стройки", "Земля для туризма", "Земля просто". То есть сервисы, которые помогут людям, предпринимателям решать конкретные проблемы на земле быстро, оперативно и безбарьерно", - заявил Скуфинский.

Пилотный проект по созданию единого информационного ресурса о земле и объектах недвижимости был запущен в 2021 году в четырех регионах Краснодарском и Пермском краях, Иркутской области, Татарстане.

Глава Росреестра также сообщил, что с 1 января 2024 года ведомство полностью перейдет на электронное взаимодействие с юридическими лицами.

"Процедура становится более четкой, прозрачной и самое важное, что практически исключаются приостановки в регистрационных действиях", - сказал он.