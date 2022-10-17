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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

В Крыму ждут полного восстановления межрегиональных перевозок пассажиров в течение двух дней

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Межрегиональное пассажирское сообщение с Крымом возобновится в полном объеме в течение двух дней после снятия ограничения по движению автобусов на Крымском мосту, сообщили в министерстве транспорта республики.

"Продажа билетов на маршруты межрегионального сообщения открыта. В течение двух дней в полном объеме будет возобновлено межрегиональное пассажирское сообщение", - сообщается в телеграм-канале министерства.

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Уточняется, что на данный момент маршрутом через Крымский мост пользуются около 20 транспортных предприятий. "Рейсы выполняются согласно расписанию, работа в штатном режиме", - приводятся в сообщении слова врио министра транспорта Крыма Николая Лукашенко.

Рано утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Движение легковых автомобилей по уцелевшей нитке и поездов возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков попросили пользоваться паромной переправой, запущенной вечером 8 октября. Мост открыли для движения автобусов утром 17 октября.

Взрыв на Крымском мосту

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Крымский мост
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