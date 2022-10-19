Силуанову поручено следить, чтобы мобилизованные получали по 195 тысяч рублей в месяц

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову с 19 октября взять на контроль своевременное перечисление мобилизованным граждан положенных им ежемесячных выплат. Он заявил об этом на совещании с вице-премьерами.

"Глава государства четко определил, что денежное довольствие не может быть меньше 195 тысяч рублей в месяц. Для всех - в том числе и тех, кто пока проходит подготовку и обучение. И положенные средства должны поступать людям в полном объеме и своевременно. Антон Германович (Силуанов - ИФ), возьмите этот вопрос уже сегодня под личный контроль", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Президент Владимир Путин ранее этот день поручил Минобороны и Минфину установить для мобилизованных граждан выплаты в размере не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц со дня зачисления в списки личного состава воинской части. Поручение должно быть выполнено к 1 ноября.

Кроме того, правительству и Минобороны поручено обеспечить своевременное доведение этих выплат до получателей.

Главам регионов поручено оказывать содействие в организации мест размещения мобилизованных, ином материально-техническом обеспечении, а также в организации мероприятий по подготовке и обучению таких граждан.

Также губернаторы должны обеспечить меры социальной поддержки семей мобилизованных.