Путин уведомил Думу о введении военного положения на присоединенных к РФ территориях

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин уведомил Госдуму, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях военное положение вводится с 20 октября, сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

"В адрес Госдумы и председателя Госдумы поступило письмо президента РФ. Зачитываю: ... 20 октября с 00 часов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей введено военное положение", - сообщил Жуков на заседании Госдумы в среду.

Он отметил, что председатель нижней палаты Вячеслав Володин пока находится на заседании Совета безопасности РФ.

Ранее в среду Путин сообщил, что подписал указ о введении военного положения на присоединенных к России территориях.