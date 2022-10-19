Неценовые зоны энергорынка РФ начнут переход к либерализации цен в ноябре 2023 г.

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Неценовые зоны российского энергорынка начнут переход к либерализации цен с ноября следующего года. Об этом сообщила ассоциация "Совет рынка" со ссылкой на ее главу Максима Быстрова.

"Сейчас идет активная подготовка к трансформации НЦЗ, а в ноябре 2023 года стартует переходный период, в течение которого должна произойти поэтапная либерализация цен на электроэнергию и мощность в действующих НЦЗ (за исключением Калининградской области)", - говорится в сообщении.

Предполагается, что изменения затронут так называемых прочих потребителей (всех потребителей, кроме населения - ИФ). Для них поначалу предлагается ввести рыночные торги в небольшом объеме (в отношении 5-15% от общего объема поставок). Население же будет получать ресурсы по регулируемым ценам в полном объеме.

"Переход к целевой модели конкурентного рынка с дальнейшим увеличением доли торговли по конкурентным ценам в НЦЗ должен произойти не позднее 1 июля 2025 года", - заключается в сообщении "Совета рынка".

При этом ранее директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрей Максимов, говоря о Дальнем Востоке (этот регион входит в перечень неценовых зон - ИФ), отмечал, что в ведомстве ожидают окончания перехода в ценовую зону этого региона в 2027 году. "Но эти сроки будут корректироваться в зависимости от экономической ситуации и так далее, там много факторов", - добавлял тогда Максим Быстров.

Как сообщалось ранее, Минэнерго РФ предлагает расширить вторую ценовую зону энергорынка (Сибирь) за счёт присоединения Дальнего Востока. На ВЭФ глава ведомства Николай Шульгинов пояснял, что такое решение позволит привлечь инвестиции за счёт роста конкуренции на рынке, а также создаст условия для повышения энергоэффективности. Сейчас в энергетике Дальнего Востока нет условий для снижения затрат из-за госрегулирования тарифов, отмечал Шульгинов.

В настоящий момент энергосистема РФ разделена на две ценовые зоны - первую (европейская часть России и Урал) и вторую (Сибирь), а также несколько неценовых регулируемых зон.

К неценовым зонам относятся: Коми, Архангельская и Калининградская области, территория Дальнего Востока, в которую объединены территории Южно-Якутского района Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краёв, Амурской области, Еврейской автономной области.