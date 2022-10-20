Глава "Роскосмоса" заявил, что в РФ нужно производить по одному спутнику в день

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников, необходимый темп - один аппарат в день, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Мы должны выйти на темп - спутник в день, будем учиться", - сказал Борисов на отраслевом форуме "Роскосмоса" "Команда будущего" в четверг.

По его словам, РФ готова перенимать опыт других стран в этой сфере, в том числе Китая.

"Массовое производство - это другая логистика, начиная от складских помещений и обеспечения всем необходимым и заканчивая организацией производства", - сказал Борисов

По его мнению, ситуация, когда спутник может создаваться по 18 месяцев, никуда не годится.

"К сожалению, мы отстали, и это надо признать", - отметил глава госкорпорации.