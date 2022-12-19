Спутниковую группировку "Марафон" задействуют в интересах авиации

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Орбитальную группировку "Марафон", входящую в федеральный проект "Сфера", планируют задействовать в интересах авиации, сообщили в "Роскосмосе".

"На базе космических аппаратов "Марафон" в рамках существующих ограничений по массе и энергетике предполагается реализовать сервисы мобильного интернета вещей, а также решать задачи в интересах авиации, - говорится в сообщении. - Аппараты предполагается изготавливать серийно, с периодичностью выпуска изделий - один спутник в два дня".

Орбитальная группировка "Марафон IoT" будет состоять из 264 спутников и обеспечит охват всего земного шара, отметили в госкорпорации.

В июле 2018 года президент Владимир Путин анонсировал проект "Сфера" по созданию глобальной сети спутников для обеспечения территории России и других стран интернетом и телефонной связью.

В орбитальную группировку "Сфера" войдут пять спутниковых группировок связи - "Ямал", "Экспресс-РВ", "Экспресс", "Скиф" и "Марафон" и столько же группировок дистанционного зондирования Земли - "Беркут-Х", "Беркут-О", "Беркут-ВД", "Беркут-С" и "Смотр".