РФ в 2023 году начнет круглосуточно мониторить Северный полюс

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россия в 2023 году после запуска очередного космического спутника будет круглосуточно мониторить ситуацию над Северным полюсом. Об этом глава Росгидромета Игорь Шумаков сообщил в ходе совещания на космодроме "Восточный" по вопросам создания арктической спутниковой группировки для безопасности судоходства по Северному морскому пути.

Совещание провели генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов и полпред в ДФО Юрий Трутнев.

Как сообщила пресс-служба Трутнева, мониторинг ледяного покрова и гидрометеорологической обстановки, в том числе в Арктическом регионе, проводит Росгидромет. Для информационного сопровождения плавания по Северному морскому пути существует система "Север", а также государственная система космического мониторинга со спутниковыми центрами в Москве, Новосибирске и Хабаровске.

По словам руководителя Росгидромета, благодаря запуску космического аппарата "Арктика-М" N1 в феврале 2021 года у Росгидромета появилась возможность получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и подстилающей поверхности по всему Арктическому региону с высокой временной периодичностью (наблюдения проводятся раз в 15 минут 12 часов в сутки). Когда в 2023 году будет запущен второй аппарат, наблюдения с высокоэллиптических орбит над Северным полюсом можно будет осуществлять уже круглосуточно через каждые 15 минут.

Помимо данных с метеоспутников, ведущих мониторинг в видимом и инфракрасном диапазоне, необходимо осуществлять мониторинг ледяного покрова с помощью бортовых радиолокаторов, которые планируется установить на аппаратах "Кондор" и "Обзор-Р". Они будут проводить детальные наблюдения с высоким пространственным разрешением за ледяным покровом независимо от условий облачности и времени суток.

"Радиолокатор будет также установлен на четырёх низкоорбитальных спутниках "Метеор-М", которые планируется запустить до 2025 года. Этот радиолокатор будет проводить обзорные наблюдения льда с разрешением 500 метров. Эти спутники дополняют друг друга и позволят обеспечить наблюдения за гидрометеорологической и геофизической обстановкой, ледяным покровом в различных диапазонах, орбитах, высокой периодичностью и пространственном разрешении. Реализация данных планов позволит Росгидромету повысить точность прогнозирования метеорологической обстановки и космической погоды и более эффективно обеспечивать потребителей по Севморпути", - говорится в пресс-релизе.