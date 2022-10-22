Что произошло за день: суббота, 22 октября

Обстрел белгородского Шебекина, планы Джонсона на возвращение и завершение съезда китайской компартии

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Два человека погибли в результате обстрела белгородского Шебекина. Пострадали 14 человек. В городе было нарушено энерго- и теплоснабжение, в течение нескольких часов его восстановили. Белгородский губернатор объявил, что в области начали устанавливать защитные сооружения.

- Мобилизованным россиянам предоставлена отсрочка по уплате налогов и страховых взносов. Соответствующее постановление подписано Михаилом Мишустиным.

- Экс-председатель КНР Ху Цзиньтао покинул съезд компартии Китая до его закрытия. СМИ распространили кадры того, как сотрудник подходит к Ху Цзиньтао и пытается поднять его с места.

- Борис Джонсон получил поддержку более 100 депутатов, что необходимо для участия в выборах. Теперь он может побороться за пост лидера Консервативной партии и снова претендовать на пост премьера.

- Итальянское правительство во главе с Джорджей Мелони приняло присягу.