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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:35

В КНР завершил работу XX съезд Коммунистической партии

В КНР завершил работу XX съезд Коммунистической партии
Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Пекине в субботу завершил работу XX съезд Коммунистической партии Китая, по его итогам четверо членов постоянного комитета политбюро, включая премьера Госсовета Ли Кэцяна, не вошли в состав ЦК КПК нового созыва, сообщают китайские государственные СМИ.

Помимо Ли Кэцяна, считающегося вторым высокопоставленным чиновником в стране после председателя КНР Си Цзиньпина, в списке нового состава ЦК КПК также нет имени председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны, ВСНП) Ли Чжаньшу (номинально третий номер в китайской иерархии).

Кроме того, не вошли туда и председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Ян и первый заместитель главы правительства страны Хань Чжэн.

Таким образом, это может означать, что они не попадут в новый состав Политбюро и его Постоянного комитета и, вероятно, покинут должности в марте 2023 года.

Новый состав ЦК КПК был утвержден в субботу на заключительном заседании съезда партии, в него вошли 205 человек.

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XX съезд Компартии Китая состоялся в Пекине с 16 по 22 октября. В ходе съезда делегаты также приняли поправки в устав Коммунистической партии Китая. Ожидается, что 23 октября состоится первый пленум ЦК КПК нового созыва, где будет утвержден состав политбюро и его постоянного комитета. Кроме того, на нем будет избран генеральный секретарь ЦК КПК.

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, как ожидается, будет переизбран на этом посту на третий срок. Это откроет путь для переизбрания его на посту председателя КНР на сессии ВСНП в 2023 году. Он занимает пост главы государства с 2013 года, а в 2018 году на сессии ВСНП были приняты поправки к конституции об отмене ограничения полномочий председателя КНР двумя сроками. Уставом КПК ограничение сроков для занятия высшего партийного поста не предусмотрено.

Китай
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