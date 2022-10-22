Нарушенное в результате обстрела энерго- и теплоснабжение в Шебекине восстановлено

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о полном восстановлении энерго- и теплоснабжения города Шебекино.

"По докладу моего заместителя Константина Полежаева и главы округа Владимира Жданова, электро-, тепло- и водоснабжение города полностью восстановлены", - написал он в телеграм-канале.

Гладков также отметил, что полностью потушен пожар на гражданских объектах. Подразделениями МЧС идет проливка и разборка конструкций.

В свою очередь, министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников уточнил количество погибших и пострадавших в результате обстрелов. "Сегодня в результате обстрела города Шебекино пострадало 14 человек. Двое из них, к сожалению, погибли до приезда скорой медицинской помощи - это мужчина и четырнадцатилетний ребенок", - написал он в телеграм-канале.

Также министр сообщил, что пять человек находится в стационаре. Один пациент средней тяжести, ему оказывают медицинскую помощь в травматологическом отделении.

Всем остальным пострадавшим оказана амбулаторная помощь, даны рекомендации, они отпущены домой, отметил Иконников.

Губернатор области сообщил ранее, что в результате обстрела пострадали 11 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

При обстреле также пострадали гражданские объекты. Кроме того, было нарушено энергоснабжение почти для 15 тыс. человек.