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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:36

Поезд Деда Мороза из Великого Устюга отправился в турне по стране

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Сказочный поезд Деда Мороза из Великого Устюга вновь отправился в путешествие по России, сообщил в социальной сети "ВКонтакте" глава Великоустюгского района Александр Кузьмин.

Поезд представляет из себя передвижную резиденцию Деда Мороза. В нем предусмотрены вагоны для игр и угощений, а также вагон с сувенирами. Для посетителей поезда предусмотрен специальный новогодний квест.

Отмечается, что впереди у Деда Мороза 33 тыс. километров пути. Он проедет через 130 городов страны и доедет до Владивостока. Дед Мороз вернется в резиденцию в Великий Устюг 18 ноября в свой день рождения, а затем продолжит турне по России. Путешествие закончится в середине января 2023 года. Во всех городах Снегурочка и Дед Мороз планируют организовать праздничную программу, игры, танцы и поздравления.

Ранее сообщалось, что в 2021 году поезд Деда Мороза проехал через 36 городов.

дед Мороз
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