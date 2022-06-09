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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Пентагон признал факт работы с биолабораториями на Украине

Военное ведомство заявляет о невоенном характере программ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны США заявило, что на протяжении 20 лет оказывало помощь 46 украинским структурам в сфере биологии, однако подчеркнуло, что целью этой помощи была биологическая безопасность Украины и улучшение контроля за здоровьем людей.

"США работали над усилением биологической безопасности и защиты Украины, улучшением контроля за здоровьем людей и животных, предоставляя на протяжении прошедших 20 лет поддержку 46 украинским мирным лабораториям, объектам здравоохранения, а также центрам диагностики заболеваний", - говорится в релизе на сайте Минобороны США.

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Такие программы, по данным Пентагона, нацелены также и на "меры по обеспечению безопасности сельского хозяйства".

По данным ведомства, эти украинские объекты "работают как любые другие государственные или частные учреждения здравоохранения и научно-исследовательские лаборатории по всему миру".

В апреле начальник войск радиационной химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на территории Украины действовала сеть из более чем 30 биологических лабораторий. Он отметил, что лаборатории действовали в интересах Пентагона, в их работу были вовлечены американские фармкомпании, включая Pfizer и Moderna.

В марте Минобороны России заявило, что на территории Украины в рамках совместных программ с Пентагоном действуют биолаборатории, которые работали с возбудителями опасных инфекций.

Ведомство отмечало, что на Украине происходит экстренное сворачивание биологических программ. Анализ актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы, бруцеллеза, возбудителей дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии.

США Пентагон Украина
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