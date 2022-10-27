Дума Югры запретила иностранцам добывать нефть в регионе

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Дума Ханты-Мансийского автономного округа внесла изменения в окружное законодательство в сфере недропользования, запрещающие иностранцам пользоваться недрами, сообщило информационно-аналитическое управление окружного парламента.

"Поправками устанавливается, что пользователями недр могут быть российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации. Запрещается пользование недрами иностранным юридическим лицам и иностранным гражданам", - приводятся в сообщении слова председателя думы ХМАО-Югры Бориса Хохрякова.

Кроме того, депутаты утвердили порядок предоставления участков недр без аукциона субъектам естественной монополии в области железнодорожного транспорта. Эти участки предоставляются для разведки и добычи полезных ископаемых, необходимых для строительства, реконструкции и капитального ремонта ж/д инфраструктуры.