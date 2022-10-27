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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Россия в 7,6 раза увеличила поставки удобрений в Индию

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российская Федерация увеличила поставки удобрений в Индию в 7,6 раза, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай".

"Сейчас темпы экономического взаимодействия (с Индией - ИФ) растут. Очень многое сделано за последние годы под руководством премьер-министра Моди. Во-первых, растет товарооборот в целом. В качестве примера: премьер-министр Моди просил меня увеличить поставки удобрений, что очень важно для индийского сельского хозяйства. И мы сделали это. Как вы думаете, на сколько? В 7,6 раза увеличены поставки удобрений в Индию. Не в какие-то проценты, а в 7,6 раза", - сказал Путин.

Он также отметил рост в два раза товарооборота между двумя странами в сфере сельхозпродукции.

Россия Индия Владимир Путин
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