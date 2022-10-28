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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Военный совет Черноморского флота решил усилить антитеррористические меры в Крыму

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В штабе Черноморского флота прошло заседание Военного совета по усилению антитеррористических мер в регионе, сообщили в пресс-службе ЧФ.

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"Военным советом флота были приняты решения по усилению мер противодействия диверсионным силам и средствам в регионе, совершенствованию системы информирования местных органов исполнительной власти о проведении антитеррористических мероприятий, а также обсуждены другие вопросы деятельности сил флота", - отметили в пресс-службе Черноморского флота.

Там уточнили, что заседание Военного совета флота прошло в Севастополе под руководством командующего ЧФ вице-адмирала Виктора Соколова при участии главы Крыма Сергея Аксенова и губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Крым
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