Что случилось этой ночью: суббота, 29 октября

Пополнение списка иноагентов, атака беспилотников в Крыму, смерть одного из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюиса

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минюст признал физлицом-иноагентом основательницу "Дождя" (признан СМИ-иноагентом) Наталью Синдееву. Реестр также пополнили журналисты Екатерина Котрикадзе, Владимир Роменский, Иван Яковина, адвокат Михаил Беньяш и политолог Тарас Березовец. СМИ-иноагентами объявили сервис для чтения электронных книг Bookmate и топ-менеджеров компании - Алексея Докучаева и Андрея Баева.

- Беспилотники атаковали корабли в Севастопольской бухте в Крыму. По словам губернатора Развожаева, атака была отражена, объекты в городе не пострадали. Рейд Севастопольской бухты временно перекрыт.

- ООН призвала продлить соглашение об экспорте украинского продовольствия и устранить препятствия для экспорта российского зерна и удобрений. В организации объяснили это необходимостью "внести вклад в продовольственную безопасность во всем мире и смягчить страдания, которые этот глобальный кризис стоимости жизни причиняет миллиардам людей".

- СК проверит версию неисправности кислородного оборудования разбившегося в Иркутске Су-30. Следователи установили, что пилоты перестали выходить на связь, так как потеряли сознание, и предположили, что это могло произойти из-за неисправности бортовой системы кислородного оборудования.

- Умер один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис. Композитор, вокалист и пианист скончался в возрасте 87 лет у себя дома в штате Миссисипи.