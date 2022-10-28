СК проверит версию неисправности кислородного оборудования разбившегося в Иркутске Су-30

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Следствие проверяет версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования на истребители Су-30, который 23 октября упал на жилой дом в Иркутске, сообщили в СКР.

Следствие установило, что пилоты перестали выходить на связь, так как потеряли сознание. В СК предположили, что это могло произойти из-за неисправности кислородного оборудования.

Также СК сообщил, что на месте катастрофы найден защищенный бортовой самописец.

С сотрудниками Иркутского авиационного завода, которому принадлежал самолет, проводятся следственные действия "на предмет установления допущенных нарушений правил безопасности при производстве работ по обслуживанию системы кислородного оборудования воздушного судна Су-30".

Дело об этой катастрофе расследуется по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ранее основными версиями следствие называло отказ техники и ошибку пилотирования.