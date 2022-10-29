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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Что произошло за день: суббота, 29 октября

Отражение атаки украинских беспилотников на корабли ЧФ, приостановка участия России в "зерновой сделке"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ заявило об отражении атаки украинских беспилотников на корабли ЧФ. По данным российских военных, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В министерстве заявили, что подготовка нападения и обучение украинских военных "осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов". По данным Минобороны РФ, они же "принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября сего года по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

- Россия приостанавливает исполнение соглашения по вывозу зерна из портов Украины. В Минобороны РФ сообщили, что решение принято с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота. В МИД РФ уточнили, что "зерновая сделка" приостановлена на неопределенный срок.

- Украина передала России 50 находившихся в плену военнослужащих. В Минобороны РФ уточнили, что освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации.

- Блогер Максим Кац (признан физлицом-иноагентом) объявлен в розыск в России. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в его отношении возбуждено уголовное дело о фейках о российской армии (ст. 207.3 УК РФ). В розыск также объявлен сооснователь сообщества "Диссернет" Андрей Заякин, обвиняемый в финансировании экстремистской деятельности.

- В Сеуле произошла давка во время празднования Хэллоуина. Сообщалось о 50 пострадавших, у которых произошла остановка сердца, их пытались реанимировать медики.

- Футболисты московского "Динамо" забили шесть мячей "Химкам", результат матча в Москве - 6:1.

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