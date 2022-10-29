Обвиняемый в экстремизме сооснователь "Диссернета" Заякин объявлен в розыск

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - МВД РФ объявило в розыск сотрудника издания "Новая газета" и сооснователя сообщества "Диссернет" Андрея Заякина, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности.

Карточка с данными Заякина появилась в базе розыска министерства в субботу.

Ранее в конце августа сообщалось, что Басманный суд по ходатайству следствия избрал Заякину меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Согласно решению суда, на Заякина наложен ряд ограничений, в частности, на использование средств связи и интернета. Кроме того, ему запрещено выходить из жилого помещения, где он будет находиться, без письменного разрешения следователя с 20:00 до 8:00 и общаться без письменного разрешения следователя с кем-либо, кроме близких родственников, круг которых определен законом.

Заякину предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ), уточнили в суде.

По данным "Новой газеты", Заякин был задержан 28 августа, следствие вменяет ему перечисление одной тысячи рублей ликвидированной в настоящее время некоммерческой организации Алексея Навального "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК; признана в РФ экстремистской и запрещена - ИФ).

5 сентября Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора признал недействительной регистрацию СМИ печатной версии "Новой газеты". 15 сентября Верховный суд РФ вынес решение о прекращении деятельности сайта "Новой газеты".