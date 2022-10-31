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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Очередь на Керченскую паромную переправу сократилась до 380 грузовиков

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - После введения ограничения проезда транспорта с неприоритетными грузами к Керченской паромной переправе, на Кубани стала сокращаться очередь из машин. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Утром 31 октября в очереди на Керченскую паромную переправу остаются 380 грузовиков, в основном, на парковках Темрюкского района. На стоянках работают пункты обогрева, организовано бесплатное горячее питание, волонтеры раздают водителям воду и чай", - говорится в сообщении.

Перевозчикам на десяти постах ДПС региона разъясняют правила и условия проезда в Крым. Так, воспользоваться Керченской паромной переправой могут только водители с грузами военного назначения, специальными грузами, фармацевтической продукцией, а также техникой, необходимой для восстановления инфраструктуры. Также через переправу продолжают перевозить скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.

Весь остальной грузовой транспорт может проехать на Крымский полуостров по сухопутному маршруту через Ростовскую область, также отправить груз можно по железной дороге.

Как сообщалось, с 27 октября в Краснодарском крае введено частичное ограничение проезда грузового транспорта к Керченской паромной переправе.

На перехватывающих парковках Краснодарского края 28 октября отправки в Крым ожидали более 800 грузовых машин.

Крым
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