Очередь из грузовиков на Керченской переправе со стороны Крыма выросла до 150 машин

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Порядка 150 грузовых автомобилей ожидают переправы паромами через Керченский пролив со стороны Крыма, сообщает в четверг пресс-служба республиканского Минтранса.

В среду в очереди на переправу со стороны Крыма находилось 128 грузовиков. На утро вторника Минтранс Крыма сообщал об отсутствии очередей.

По данным министерства, 26-27 октября с двух сторон паромами уже перевезено 560 пассажиров, 466 машин, 70 вагонов.

Работу по-прежнему осуществляют семь паромов: малотоннажные "Ейск" и "Керченский-2", большегрузы "Мария", "Лаврентий", "Эльза", а также железнодорожные "К-Трейдер" и "Авангард".