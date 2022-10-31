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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Аксенов предложил проверять в Ростове грузовики, едущие в Крым сухопутным маршрутом

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов предложил организовать досмотр грузового транспорта, следующего в Крым сухопутным маршрутом, в Ростове-на-Дону, это позволит уменьшить очереди при въезде на полуостров со стороны Херсонской области.

"По границе у нас очереди на джанкойском (пункте пропуска) "Чонгар" (...) Готовим предложения в части того, чтобы в Ростове-на-Дону пломбировали все грузы, чтобы мы проходили уже на въезд в Республику Крым без досмотров. К сожалению, это времени отнимает колоссальное количество", - сказал Аксенов в понедельник на заседании Совета министров республики.

По его словам, сейчас время ожидания для грузовиков при въезде в Крым со стороны Херсонской области составляет 6-7 часов. "Начали подсыпать дополнительную полосу для стоянки грузовых машин... Время ожидания больше 6-7 часов", - добавил он.

Аксенов также предложил перенаправлять следующие сухопутным маршрутом грузовики через пункт пропуска "Армянск", это увеличит маршрут примерно на 70 км, но позволит избавить водителей от ожидания.

Сухопутный маршрут через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Джанкой организован из-за проблем с переправкой грузового транспорта через Керченский пролив после теракта на Крымском мосту.

Сергей Аксенов
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