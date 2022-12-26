СП по производству автокомпонентов будут создаваться с контролем у российской стороны

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В России совместные предприятия с иностранцами по производству автокомпонентов будут создаваться при контролирующей доле и правах на интеллектуальную собственность у российской стороны, заявил на совещании у премьер-министра вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Будут скорректированы требования к участию иностранных партнеров в производстве комплектующих. Имея в виду создание совместных предприятий с контрольным пакетом и правами на интеллектуальную собственность именно у российской стороны", - сказал он, представляя стратегию развития автопрома.

Он предложил направить на разработку автокомпонентов и автомобильных материалов основную часть госфинансирования через действующую компонентную программу ФРП, объем которой в 2022 году был увеличен до 50 млрд рублей.

Для развития компонентной отрасли Минпромторг также планирует задействовать общесистемный механизм кластерной инвестиционной платформы, который будет запущен в 2023 году.

Мантуров отметил, что одной из главных целей стратегии развития автопрома в краткосрочной и среднесрочной перспективе является увеличения количества автомобилей, выпускаемых на одной платформе. Унификация, по его словам, позволит масштабировать собственную компонентную базу. В целевом сценарии стратегии с увеличенным объемом господдержки Минпромторг рассчитывает к 2025 году утроить выпуск автокомпонентов и вдвое увеличить суммарный выпуск всех видов автомобилей.

"За счет этого нарастим свою долю на внутреннем рынке с 40% до 80% к 2030 году", - сказал Мантуров.