Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

СП по производству автокомпонентов будут создаваться с контролем у российской стороны

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В России совместные предприятия с иностранцами по производству автокомпонентов будут создаваться при контролирующей доле и правах на интеллектуальную собственность у российской стороны, заявил на совещании у премьер-министра вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Будут скорректированы требования к участию иностранных партнеров в производстве комплектующих. Имея в виду создание совместных предприятий с контрольным пакетом и правами на интеллектуальную собственность именно у российской стороны", - сказал он, представляя стратегию развития автопрома.

Он предложил направить на разработку автокомпонентов и автомобильных материалов основную часть госфинансирования через действующую компонентную программу ФРП, объем которой в 2022 году был увеличен до 50 млрд рублей.

Для развития компонентной отрасли Минпромторг также планирует задействовать общесистемный механизм кластерной инвестиционной платформы, который будет запущен в 2023 году.

Мантуров отметил, что одной из главных целей стратегии развития автопрома в краткосрочной и среднесрочной перспективе является увеличения количества автомобилей, выпускаемых на одной платформе. Унификация, по его словам, позволит масштабировать собственную компонентную базу. В целевом сценарии стратегии с увеличенным объемом господдержки Минпромторг рассчитывает к 2025 году утроить выпуск автокомпонентов и вдвое увеличить суммарный выпуск всех видов автомобилей.

"За счет этого нарастим свою долю на внутреннем рынке с 40% до 80% к 2030 году", - сказал Мантуров.

Минпромторг ФРП Денис Мантуров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Депутаты хотят отменить преференции для уехавших из России ИП и самозанятых

ФАС разрешила компании Говора купить активы логистического партнера McDonald's

В Кемерове суд арестовал организатора сгоревшего дома престарелых

В Кемерове суд арестовал организатора сгоревшего дома престарелых

ФСБ сообщила о ликвидации ячейки ИГ, отправлявшей боевиков в Сирию и на Украину

Организатор сгоревшего дома престарелых в Кемерове признал вину

Военная операция на Украине

Минобороны сообщило о троих погибших на военном аэродроме "Энгельс"

Рубль остался стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых стимулов к движению

Рубль остался стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых стимулов к движению

Медведев заявил, что не видит необходимости в новых договоренностях по разоружению

Что произошло за день: воскресенье, 25 декабря

В Кремле заявили, что встреча Путина, Алиева и Пашиняна на саммите СНГ не планируется

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });