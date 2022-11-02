Что произошло за день: среда, 2 ноября

Возобновление участия России в "зерновой сделке", планы VEON продать "Вымпелком", смертельное ДТП в Москве

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия возобновила реализацию "зерновой сделки". В Минобороны РФ сообщили, что благодаря участию ООН и Турции от Украины получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться Киевом для ведения боевых действий против России. О приостановке соглашения сообщалось 29 октября.

- Nord Stream AG сообщила о завершении первоначального сбора данных на месте повреждения первой нитки "Северного потока" в исключительной экономической зоне Швеции. На морском дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от трех до пяти метров, участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов - не менее 250 метров.

- Холдинг VEON решил продать ПАО "Вымпелком", которое работает под брендом "Билайн". Пока VEON не предоставил никаких подробностей, лишь уточнил, что холдинг изучает варианты для достижения оптимального результата для всех заинтересованных сторон.

- Великобритания ввела санкции против четырех российских бизнесменов. Ограничения касаются основателей группы Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова, а также гендиректора татарстанского АО "ТАИФ" Альберта Шигабутдинова и сына первого президента Татарстана, гендиректора АО "Татавтодор" Айрата Шаймиева.

- Следствие просит Мосгорсуд отменить арест бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой, ректора "Шанинки" Сергея Зуева и других участников уголовного дела о мошенничестве. Меру пресечения им предлагается заменить на запрет определенных действий.

- Два человека погибли при ДТП в центре Москвы, в результате которого автомобиль такси оказался смят между грузовиком и автобусом. Водитель грузовика скрылся с места происшествия. Вечером МВД сообщило о задержании предполагаемого виновника аварии.