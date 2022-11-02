Полиция задержала предполагаемого виновника смертельного ДТП в центре Москвы

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Задержан предполагаемый виновник аварии на улице 1905 года в Москве, в результате которой погибли два человека, сообщает в среду ГУ МВД России по Москве.

Подозреваемый - мужчина 1995 года рождения, уроженец ближнего зарубежья.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч.6 ст. 264 УК РФ).

Авария в центре Москвы произошла утром в среду. Как сообщалось, погибли водитель и пассажирка такси. На видеозаписи, распространенной департаментом транспорта столицы, видно, как такси остановилось у тротуара, и в момент, когда пассажирка садилась в машину, в нее на большой скорости врезался грузовик.

Водитель грузового автомобиля скрылся с места происшествия.