Два человека погибли при ДТП с грузовиком и автобусом на улице 1905 года в Москве

Движение в районе аварии ограничено до одной полосы.

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Два человека погибли при столкновении такси, автобуса и грузовика в районе дома 11 на улице 1905 года в Москве, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

Жертвы аварии - водитель и пассажир такси. На опубликованной в телеграм-канале фотографии видно легковой автомобиль, зажатый между автобусом и грузовиком. Уточняется, что водитель грузового автомобиля с места происшествия скрылся.

Между тем департамент транспорта Москвы опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись момента ДТП. На ней видно, как такси остановилось у тротуара, и в момент, когда пассажир садился в машину, в нее на большой скорости врезался грузовик.

Движение в районе ДТП ограничено до одной полосы.