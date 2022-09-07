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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Москалькова высказалась за мораторий на смертную казнь в ДНР

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала обращения о моратории на смертную казнь в Донецкой народной республике.

"Поддерживаю", - сказала Москалькова в среду в кулуарах ВЭФ, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"У меня давно сформировалась своя позиция, я считаю, что есть альтернативные меры наказания - такие как пожизненное заключение", - заявила Москалькова.

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Татьяна Москалькова
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