Москалькова высказалась за мораторий на смертную казнь в ДНР

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала обращения о моратории на смертную казнь в Донецкой народной республике.

"Поддерживаю", - сказала Москалькова в среду в кулуарах ВЭФ, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"У меня давно сформировалась своя позиция, я считаю, что есть альтернативные меры наказания - такие как пожизненное заключение", - заявила Москалькова.

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