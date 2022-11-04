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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Российские военные уничтожили штаб иностранных наемников ВСУ под Николаевом

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили в районе Николаева штаб одного из подразделений иностранных наемников в рядах ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что уничтожены четыре склада боеприпасов, в том числе в Херсонской области.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики", - сказал Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что в воздухе перехвачены девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и три реактивных снаряда "Ураган" в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области.

Конашенков рассказал также, что российские войска сорвали несколько атак вооружённых сил Украины на Купянском и Красно-Лиманском направлениях. По его словам, "уничтожено более 110 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 14 бронеавтомобилей "Хамви" и "Козак"".

Хроника 24 февраля – 04 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Украина Николаев
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