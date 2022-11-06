Пожар в кафе на Ай-Петри в Крыму потушен

Жертв нет

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели потушили пожар в кафе на плато Ай-Петри в районе Ялты на 1,2 тысячи кв. метров, сообщается на сайте ГУ МЧС по Крыму.

"В 03:09 пожар был ликвидирован на площади 1200 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего горели семь одноэтажных деревянных зданий кафе и прилегающие хозпостройки. Причины пожара устанавливаются.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Тушение осложнялось туманом, усилившимся ветром и отсутствием источников воды - ближайший находился на расстоянии километра. Кроме того, большая часть дороги к месту происшествия проходила по серпантину.

Для ликвидации пожара было создано три боевых участка, дополнительно привлекли добровольные пожарные команды. Всего в тушении задействовали 44 человека и 14 единиц техники.

Плато Ай-Петри - это вершина на юге полуострова, популярное место у туристов. Там расположена смотровая площадка, кафе и торговые точки.