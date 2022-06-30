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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Юрист "Аэрофлота" призвала готовиться к искам от западных лизингодателей самолетов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Западные лизингодатели, которые в соответствии с санкциями должны изъять самолеты у российских авиакомпаний, рано или поздно начнут предъявлять иски, и к ним нужно тщательно готовиться, считает первый замдиректора юридического департамента "Аэрофлота" Владислава Карельская-Зотова.

Россия приняла ряд антисанкционных нормативных актов в области авиации, напомнила представитель "Аэрофлота", выступая на Петербургском международном юридическом форуме в четверг. Часть из них приняты в ответ на решение Запада обязать своих лизингодателей вернуть из России предоставленные в аренду самолеты.

"Европейцам сказали: "Заберите воздушные суда". А Российская Федерация сказала: "Не-не, воздушные суда запрещено отдавать, и платить вы должны каким-то определенным способом". Кто-то сейчас скажет: "Ну и какой смысл в таких антисанкционных нормативных актах? У меня договор иностранный, иностранный контрагент обратится в свой суд, взыщет там с меня все, обратит взыскание на все имущество". Ну, да, так и будет - а почему он это сделает? Он, может, десять тысяч раз не хочет обращаться в суд, но он ходит под угрозой уголовного преследования в своей стране. Если, допустим, наши лизингодатели не начнут истребовать у нас воздушные суда, то очень вполне вероятно, они схлопочут совершенно реальный срок", - пояснила Карельская-Зотова.

"Поэтому вопрос предъявления всех этих исков - это только вопрос времени. И к этим искам, к этим делам, совершенно очевидно, надо готовиться, - продолжила она. - Иски будут, иски будут рассмотрены, решения будут вынесены, применимое право будет применено, и дальше у нас вступит в силу Нью-Йоркская конвенция 1958 года о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. Почему-то все про эту конвенцию старательно забывают, а к ней присоединилось более 130 стран: и помимо стран Европы, США, России, Белоруссии, к ней точно так же присоединились Индия, Китай, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Эмираты, Венесуэла, Никарагуа, Бразилия, Казахстан, Узбекистан".

"То есть мы понимаем: хорошо, мы ушли из Европы и США, но все эти решения потом настигнут нас даже в тех странах, где российское влияние довольно велико, и к этому надо быть готовым. И когда местные суды начнут решать вопрос, можно ли исполнять это решение какого-нибудь европейского трибунала или нельзя, все вот эти наши антисанкционные нормы будут иметь большое значение", - заявила Карельская-Зотова.

Суд должен понимать, насколько дело соответствует правопорядку той страны, где то или иное решение должно исполняться. Дело государства в этой ситуации - "придать политический импульс, чтобы местный суд принял правильное решение", считает Карельская-Зотова. А задача юристов компаний, по ее мнению, - "обеспечить правильную юридическую составляющую, когда у суда будет возможность принять политически правильное решение".

"То есть что мы должны делать? "Мы в США не летаем - платить не будем" - нет-нет, так нельзя, мы должны платить в строгом соответствии с договором, обязательства исполнять. Если у нас есть какие-то антисанкционные меры прямого действия, вот эти сверхимперативные нормы, мы должны их соблюдать от и до. Мы должны исполнять договор ровно в той степени, чтобы у нашего контрагента, когда встанет вопрос о приведении в исполнение решения суда, не было возможности сказать "Не-не-не, это не вопрос санкций, это не вопрос геополитики - это просто он недобросовестный", - заявила представитель "Аэрофлота".

Шри-Ланкийский кейс

Карельская-Зотова также напомнила про недавнее судебное разбирательство в связи с арестом самолета "Аэрофлота" на Шри-Ланке. Как сообщалось, Airbus 330 компании прилетел в Коломбо, чтобы забрать пассажиров и совершить обратный рейс в Москву, но не смог вылететь из-за запрета местного суда - тот получил жалобу от ирландской компании, аффилированной с лизингодателем самолета. Спустя несколько дней суд все же приостановил действие постановления, и A330 смог покинуть Шри-Ланку.

"О чем он (этот юридический кейс - ИФ) был: истец обратился за получением предварительных обеспечительных мер (по задержанию самолета - ИФ) на Шри-Ланке в поддержку своего иска, еще не заявленного к тому моменту, но он его планировал заявить в Лондоне. В чем особенность ланкийского законодательства - предварительные обеспечительные меры могут приниматься только в отношении ответчиков, имеющих неразрывную связь со Шри-Ланкой", - рассказала представитель "Аэрофлота".

"Мы-то неразрывной связи со Шри-Ланкой не имеем: прилетели и улетели. Что сделал истец: они в соответчики притащили главу авиационных властей Шри-Ланки - как разрешающего полеты. Конечно, суд признал, что это недобросовестное поведение, и тем самым нам разрешили вылет, и мы этот кейс разрешили", - сообщила она, призвав в подобный ситуациях нанимать местных адвокатов и "не оставлять ничего на самотек".

Аэрофлот
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