"Ъ" сообщил о предложении выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет ФНБ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ предложил российским авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), пишет "Коммерсантъ".

Газета ссылается на письмо министерства, направленное 30 августа в 20 крупнейших авиакомпаний, копия которого имеется в ее распоряжении. В письме Минтранс предлагает перевозчикам оценить, сколько оставшихся у иностранных лизингодателей самолетов они готовы приобрести.

Предполагается, что для выкупа авиакомпании смогут получить средства ФНБ по ставке в 1,5% в течение 15 лет, отмечает издание.

Кроме того, Минтранс попросил перевозчиков предоставить обоснование рыночной стоимости самолетов и целесообразности выкупа бортов старше 20 лет. Также министерство запросило юридическую экспертизу "рисков безопасных и бесперебойных расчетов" с лизингодателями и "возможных последующих исков" с их стороны.

В Минтрансе от комментариев отказались. Их изданию не дали также в группе "Аэрофлот", S7, Utair, "Уральских авиалиниях", Red Wings, AzurAir и других авиакомпаниях.

Газета напоминает, что в конце марта глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что правительству предстоит определиться с выкупом более 500 самолетов иностранных лизингодателей общей остаточной стоимостью $20 млрд. Но, по данным близкого к Минтрансу собеседника "Коммерсанта", сейчас сумма выкупа не утверждена.

Собеседники издания в авиаотрасли считают, что соответствующие сделки по выкупу будут в лучшем случае носить единичный характер, но скорее не получат развития: условия санкций ЕС и США не позволяют иностранцам проводить соответствующие расчеты.

Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев считает, что выкуп парка позволит решить российским компаниям два вопроса, первый из которых - полеты в страны, выступающие против двойной регистрации бортов: например, в Китай после снятия ковидных ограничений. Кроме того, сохраняется ряд "не недружественных стран", полеты в которые не позволяет нарастить дефицит очищенного от рисков ареста широкофюзеляжного флота: ОАЭ, Израиль, Турция и вся Юго-Восточная Азия. По мнению Пантелеева, в ближайшей перспективе выкуп бортов за счет средств ФНБ вряд ли реализуем. Кроме того, эта инициатива не решает проблему постепенного вывода парка из эксплуатации из-за отсутствия поставок запчастей и поддержки производителя.