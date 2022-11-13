Непогода оставила без электричества более 30 населенных пунктов Нижегородской области

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Ремонтные бригады восстанавливают в ряде населенных пунктов Нижегородской области электроснабжение, нарушенное накануне вечером из-за дождя и сильного ветра, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

В результате сильного дождя и порывов северо-западного ветра, достигавших 17-22 м/с, произошло аварийное отключение электроснабжения в городах Бор и Первомайск, а также Богородском, Арзамасском, Балахнинском и Пильнинском муниципальных образованиях.

"Без электроснабжения остаются в 33 населенных пунктах около 2600 жилых домов. Ведутся ремонтно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, непогода сохранится в ночь на воскресенье, а также днем 13 ноября.