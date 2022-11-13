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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:21

Землетрясение произошло в Тихом океане вблизи Южных Курил

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,9 произошло вечером в воскресенье в Тихом океане возле Южных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано в воскресенье в 19:16 местного времени (11:16 мск) с эпицентром в 78 км восточнее села Малокурильское (о. Шикотан) на глубине 45 км", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие силой до трех баллов могли ощутить на Шикотане, эта информация сейчас уточняется.

Жертв и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.

Южные курилы
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