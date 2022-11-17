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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

РКН объяснил блокировку сайтов "Новой газеты" и ее проекта "Свободное пространство"

Они были заблокированы как "зеркала" "Новой рассказ-газеты

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к сайтам "Новой газеты" и онлайн-проекта редакции "Свободное пространство" как к "зеркалам" ранее навсегда заблокированной "Новой рассказ-газеты", сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"Ресурсы novaya.media и novayagazeta.ru признаны "зеркалами" заблокированного ранее на постоянной основе сайта novaya.no "Новой газеты". Доступ к "зеркалам" ранее заблокированных ресурсов подлежит ограничению в соответствии с постановлением правительства РФ от 05.11.2022 № 1995", - сообщили в РКН в четверг в ответ на запрос агентства.

В ведомстве отметили, что "решение о блокировке подобных ресурсов принимается Роскомнадзором".

В универсальном сервисе РКН по проверке блокировок страниц и сайтов ночью в среду появилась информация об ограничении доступа к сайту "Новой газеты" novayagazeta.ru и проекту редакции "Новой" - "Свободное пространство" novaya.media, который был запущен несколько месяцев назад. Вместе с тем в сервисе не было указано, на каком основании и по чьему решению блокируются на территории России эти ресурсы. В телеграм-канале "Новая газета" также сообщили, что эти сайты в ночь на четверг стали недоступны в РФ.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова, претензий надзорных ведомств, ставших основанием для внесения в реестр этих ресурсов, редакция не получала, а само их внесение в реестр будет обжаловано через суд. "Мы обязательно будем оспаривать эти решения в судебном порядке. У нас пока еще не назначена дата апелляции не только на решение о лишении регистрации СМИ сайта, но и по нашим жалобам на письменные предупреждения Роскомнадзора, которые мы также оспариваем. Наши юристы уже подали жалобу на бездействие и волокиту, но Мосгорсуд тоже не назначил ее рассмотрение", - сказала Прусенкова.

"Новая газета" 28 марта 2022 года приостановила свою работу в связи предупреждениями Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки НКО-иноагентов. Часть редакции запустила новый проект в Европе.

РКН Новая газета
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