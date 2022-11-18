Что произошло за день: пятница, 18 ноября

Дело о расстреле российских пленных на Украине, товары IKEA на "Яндекс.Маркете" и новые подробности расследования взрывов на "Северных потоках"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Прокуратура Швеции подтвердила, что взрывы на "Северных потоках" были диверсией. На месте происшествия обнаружены остатки взрывчатки. В Кремле считают важным найти организаторов подрыва газопроводов.

- Минобороны РФ сообщило, что ВСУ казнили более 10 российских военнопленных. СКР возбудил уголовное дело по данному факту.

- "Яндекс.Маркет" приобрел все оставшиеся в России товары IKEA. Соглашение касается более 20 млн товаров во всех категориях. Они поступят в продажу до конца этого года.

- G7 планирует 23 ноября объявить уровень потолка цен на нефть из РФ.

- Бывшего охранника оправдали по делу о порче картины ученицы Малевича. Приговор суда первой инстанции отменен в связи с отсутствием состава преступления, также отменено принудительное лечение фигуранта у врача-психиатра.

- Власти Катара решили запретить продавать пиво на стадионах за 2 дня до старта ЧМ. Инициатором решения стала королевская семья Катара, ФИФА подтвердила запрет. Это ограничение нарушает одно из условий многомиллионного контракта федерации с Budweiser.

- В Москве во время новогодних праздников откажутся от фейерверков и больших уличных концертов. При этом город будет украшен, как и в прошлые годы.