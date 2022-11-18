Бывшего охранника оправдали по делу о порче картины ученицы Малевича

Суд над Александром Васильевым в Екатеринбурге. Август 2022 года. Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отменил обвинительный приговор, вынесенный судом первой инстанции бывшему сотруднику частной охранной организации Александру Васильеву за порчу картины Анны Лепорской "Три фигуры" из Третьяковской галереи на выставке в "Ельцин-Центре", передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Отменить приговор в отношении Васильева, оправдать его по ч.1 ст.214 УК РФ (порча имущества в общественном месте) в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, отменить принудительное лечение у врача-психиатра", - сказал судья.

Судья также уточнил, что в действиях Васильева не было умысла вандализма - только повреждение чужого имущества, без обезображивания.

Ни осужденный, ни его адвокат в суде не присутствовали.

Адвокат подсудимого Алексей Бушмаков уточнил "Интерфаксу", что защита ходатайствовала в апелляционной инстанции о смягчении наказания, назначенного районным судом.

"Он признавал, что действительно нанес эти круги, но как таковой порчи не было причинено картине, какого-то обезображивания. Поэтому состава преступления не было. Мы, конечно, просили о смягчении наказания, но фактически я говорил в суде, что состава преступления нет, с чем суд и согласился", - сказал адвокат.

Он также добавил, что Третьяковская галерея имеет право обжаловать данное решение в кассационной инстанции суда.

Пририсованные глаза

Как сообщалось, инцидент произошел 7 декабря 2021 года во время демонстрации картины Лепорской "Три фигуры" на выставке "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" в екатеринбургском "Ельцин-Центре". Васильев, по информации следствия, схематично нарисовал гелевой ручкой на лицах фигур глаза. Принадлежащую Третьяковской галерее картину стоимостью более 74 млн рублей полностью восстановили, ущерб превысил 250 тыс. рублей.

Свою вину мужчина признал, принес извинения Третьяковской галерее, а также пожертвовал в фонд ее поддержки 5 тыс. рублей.

29 августа мировой суд в Екатеринбурге признал его виновным по ч.1 ст.214 УК РФ и назначил ему в качестве наказания 180 часов обязательных работ и принудительное лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Лепорская считается воспитанницей автора "Черного квадрата" Казимира Малевича.