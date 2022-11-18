В Кремле считают важным найти организаторов подрыва "Северного потока"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Швецией итогов расследования случившегося на "Северном потоке", подчеркнув необходимость найти организаторов подрывов.

В ходе общения с Песковым в пятницу журналисты спросили у пресс-секретаря, есть ли принципиальное решение российской стороны заниматься в ближайшее время ремонтом газопровода и когда он может быть в таком случае завершен.

"Для начала надо дождаться полной оценки ущерба. Нужно проанализировать эти данные перед тем, как специалисты дадут заключение о перспективах восстановления или невосстановления. Вы знаете, что есть разрешение для совместного предприятия, которое также проведет свои исследования мест поражения. Поэтому будем ждать. Здесь нужно набраться терпения и ждать информацию от совместного предприятия или от участников с нашей стороны, от "Газпрома", - сказал Песков.

У него уточнили, приходила ли информация о возможных сроках начала восстановления из Стокгольма и Копенгагена.

"Нет. Они же этим не занимаются. Они и не могут выносить какой-то вердикт на предмет восстановления или невосстановления. Они же непосредственно ни к эксплуатации, ни к техническим характеристикам не имеют отношения. Но сам тот факт, что уже стали поступать данные в пользу подтверждения диверсионного акта или террористического акта - это можно как угодно называть, - это лишний раз подтверждает информацию, которая была и есть у российской стороны. Очень важно не останавливаться, очень важно найти того, кто стоит за этим подрывом", - сказал Песков.

Ранее шведская прокуратура сообщила, что на месте ЧП с "Северными потоками" были найдены остатки взрывчатки.

В ночь на 26 сентября произошла утечка газа на одной из ниток магистрали "Северный поток 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. Утечки газа были также зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее острова Борнхольм.