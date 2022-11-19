На месте обрушения подъезда дома на Сахалине завершили разбор завалов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели завершили работы по разбору завалов на месте обрушения подъезда пятиэтажки на Сахалине, сообщила пресс-служба МЧС России в субботу.

Как отмечается в сообщении, проводится разбор подвала.

В пресс-службе министерства добавили, что компания для проведения экспертизы дальнейшей пригодности здания уже определена. "Детальный осмотр квартир запланирован на 20 ноября", - подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что в поселке Тымовское, где произошла трагедия, объявлен траур по погибшим.

"В Тымовском районе объявлен траур в связи с произошедшими сегодня трагическими событиями. Соболезную членам семей погибших. Пострадавшим мы окажем всю необходимую помощь, включая решение жилищных вопросов", - написал он на своей странице в телеграм-канале.

ЧП в поселке Тымовское

Днем 19 ноября прогремел взрыв в пятиэтажном доме в поселке городского типа Тымовское (райцентр Тымовского района), в угловом подъезде обрушились пять этажей. Всего в подъезде проживало 33 человека.

Под обломками обрушенной части дома нашли девятерых погибших, из них четверо - дети.

Семерых пострадавших, в их числе один сотрудник МЧС (получил травму при разборе завалов), доставили в местную центральную районную больницу. Продолжаются поиски.

Администрация Тымовского городского округа предварительной причиной взрыва в пятиэтажном доме называет неправильную эксплуатацию и хранение газовых баллонов.

Семьям погибших, по словам губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко, выплатят по 1 млн рублей и помогут с похоронами.

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в доме и гибели людей по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

В Тымовском в Доме культуры организован пункт временного размещения для жителей дома.