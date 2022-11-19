Еще один взрыв газа произошел в Тымовском районе Сахалина

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали в результате взрыва бытового газа в двухэтажном деревянном доме в Тымовском районе Сахалина, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Тымовского городского округа.

Там добавили, что огонь охватил оба этажа деревянного дома, людей эвакуируют.

Ранее в субботу взрыв бытового газа также произошел в поселке городского типа Тымовское (райцентр Тымовского района Сахалинской области) в пятиэтажном доме, в угловом подъезде обрушились пять этажей. Всего в подъезде проживало 33 человека.

Под обломками обрушенной части дома нашли девятерых погибших, из них четверо - дети.

Семерых пострадавших, в их числе один сотрудник МЧС (получил травму при разборе завалов), доставили в местную центральную районную больницу.